انت الان تتابع خبر "جهزت قبري وكفني ..شاهد بالفيديو بكاء الفنان أحمد رافع ، يكشف أسرار خفية تقشعر لها الأبدان ،أحدثت موجة من الجدال في السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- طالب الفنان أحمد رافع ، بتوجيه سؤال للأشخاص الذين قال : انهن يشنون حرباً عليه وعلى ابنه نور لإبعادهما عن العمل في الوسط الفني ، مشيرًا أنه شخص مسالم لا يؤذي إنسان ، ولا يسبب الضرر لأي أحد كان.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة له مع موقع "فوشيا" ورده على سؤال ، بشأن إثارته للجدل من خلال تصريحاته ، بين الفنية والأخرى.

ولفت رافع أنه يحترم زملاءه في الوسط الفني ويتمنى رؤيتهم بصورة جيدة وفي حياته ، قدم الدعم والمساعدة لكل من قصده من زملاءه الفنانين دون أي مقابل ولم يقدروا ذلك.

وأكد أن كل ما مرّ به من جحود لم يُشعره يوما بالندم على دخوله الوسط الفني ، مضيفاُ أنه لو لم يكن فنانا لاستمر في مجال عروض الأزياء، ولأصبح مستشارا بها. معتبراً أن هذه المهنة انتهت في سوريا ولبنان لأسباب مختلفة.

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وذكر أن أجمل ذكرى في حياته ، يون ولادة حفيديه محمد رافع وميرا ، وأبرز ما تغير بداخله حالياً أنه أصبح متسامحا وأليفا مع الناس ، مشيرًا أنه لو رزق بفتاة لم يكن ليمنعها من العمل في التمثيل فيما لو رغبت لهذا المجال .

ولم يستطيع الفنان رافع تمالك دموعه ، وهو يتحدث عن نجله محمد ، الذي قتل قبل سنوات ، مشيرًا أن الحياة صعبة بفقدانه وجهز كفنه وقبره إلى جوار قبر ابنه.

وأثارت تصريحات الفنان أحمد رافع موجة من الجدال والتفاعل ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.