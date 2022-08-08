ظهور مفاجئ لطفلة فيلم حرامية في kg2 مع كريم عبد العزيز.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد 20 عاما من اختفائها!

انت الان تتابع خبرظهور مفاجئ لطفلة فيلم حرامية في kg2 مع كريم عبد العزيز.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد 20 عاما من اختفائها! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أطلت الطفلة التي ظهرت في فيلم "حرامية في كي جي تو" على الجمهور لأول مرة بعد مرور 20 عاماً على عرض الفيلم، وذلك من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وأكدت مها عمار أنها لا تعيش في مصر حالياً، حيث هاجرت برفقة أسرتها إلى ألمانيا، وبالتالي من غير المحتمل أن تعود مجدداً لممارسة التمثيل.

وقالت مها عمار إنها تدين بشهرتها للمخرجة ساندرا نشأت التي قدمتها في العديد من الإعلانات التجارية، ثم فيلم "حرامية في كي جي تو"، قبل أن يختارها المخرج طارق العريان للعمل في فيلم "السلم والثعبان".

ومها عمار من مواليد 15 مارس 1994، وتبلغ من العمر 27 سنة، وكان عمرها في الفيلم 7 سنوات فقط.

وتفاجئ الجمهور بمها عمار وببلوغها هذا السن، وكيف تحولت من طلة صغيرة لفتاة جميلة ومرور كل هذه المدة بوقت سريع.

فيلم حرامية في kg2، من بطولة كريم عبد العزيز، حنان ترك، ماجد الكدواني، محمد رجب وطلعت زكريا.