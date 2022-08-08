انت الان تتابع خبر هاني رمزي يكشف الغموض ويعلن التطورات الصحية الجديدة للزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشف الفنان هاني رمزي، عن الحالة الصحية لزعيم عادل إمام وتحدث ان الزعيم يمر بحالة صحية جيدة.

وذكر «رمزي» أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن فيلم جديد له في دور السينما، وبالنسبة للدراما التلفزيونية فقد أعجب مؤخرًا، بإحدى السيناريوهات ولكنه لم يتفق على أي شيء حتى الآن، مستطردًا: «لو بدأت في العمل وربنا سهل ممكن نقدمه في رمضان إن شاء الله، وهو سيناريو لفيلم كوميدي بوليسي بنوع مش موجود أوي».

وأختتم: «بالنسبة للمسلسل اللي لسه متعاقدتش عليه ففكرته عبارة عن جريمة بغموض معين كوميدي وفيها ضحك، ونادرًا لما بنلاقي النوعية دي، وده مسلسل لطيف وحبيته ولو اتعاقدت واتفقنا هنجهز فيه ونشتغله، أما بالنسبة للفيلم فاسمه الأولي «شقاوة أون لاين» وبيتكلم عن السوشيال ميديا، ودي حاجة مش محلية لكنها عالمية، وأي حد هيهتم بفكرة الفيلم».