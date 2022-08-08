عمر كمال ينتهى من تسجيل أغنية ”هوا النهاردة إيه” الدعائية لفيلم ”خطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 مساءً - انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى، والأغنية تحمل اسم "هوا النهاردة إيه" من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس، حمدى الميرغنى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله، وإنتاج شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى".

وفى سياق آخر تعاقدت ياسمين رئيس على تقديم دور البطولة النسائية في مسلسل "بابا المجال" أمام مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل التعاون الثانى بين ياسمين ومصطفى شعبان وأحمد خالد موسى بعدما قدموا سوياً مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان 2021.

أما عمر كمال فأحيا مؤخراً حفلاً غنائياً في مدينة إسطنبول بتركيا الشهر الماضى، وقدم فيه مجموعة كبيرة من أغانيه التى اشتهر بها منها "بنت الجيران"، و"أنتى معلمة"و"لغبطيطا"، و"أوعدك"، فضلا عن أكثر من ديو غنائى قدمه مع المطرب الشعبى الكبير عبد الباسط حمودة خلال الفترة الماضية.