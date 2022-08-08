انت الان تتابع خبر زوجة المنتج محمد السبكي.. ممثلة شهيرة أجبرته على حب الفن لشدة جمالها وانفصلت عنه لهذا السبب وهذا ما تتمناه حاليًا_ صورة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تحدثت الفنانة عفاف رشاد في وقت سابق، عن فترة زواجها من المنتج محمد السبكي، وكشفت الفنانة المصرية أنها عندما تزوجت منه لم يكن منتج وقتها.

ولفتت إلى أنها لو عادت بها الأيام مرة أخرى لما طلبت منه الانفصال نهائياً وكانت تحملت معه من أجل ابنهما الذي حرم من والده وحنانه ورعايته له، موضحة أن علاقتهما طيبة تغلفها الصداقة، وأن الانفصال حدث منذ أعوام طويلة وكان ابنهما في عمر العامين، لكنهما على تواصل حتى الآن.

وكشفت عفاف رشاد أنها شاركت مع محمد السبكي في 3 أعمال فقط، ولم تكرر العمل معه أو مع أحمد السبكي، لأنهما لم يعطياها أجر مقابل مشاركتها في الأعمال الفنية.