جمال العدل: السعودية محور مهم وحيوي في التعاون الفني والثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:27 مساءً - نفى المنتج جمال العدل، عبر بيان توضيحي نشره عبر حساب شركة العدل جروب على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، سخريته من أحد الأعمال الكوميدية السعودية.

وجاء نص البيان كالتالي: «توضيح في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، ما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات».

وأضاف العدل: «كان سياق الحديث عن اختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحا في أحد.. السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهما وحيويا في التعاون الفني والثقافي، وزاد هذا البعد أهمية بعد الانطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونؤمن جميعا أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة».

واختتم جمال العدل: «أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا على مدار 25 عاما يجبُ هذا الكلام، وحبنا واحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات».