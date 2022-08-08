شاهد.. رامي صبري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أعلن الفنان رامي صبري، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، موعد طرحه أغنيته الجديدة .

وعلق رامي صبري، قائلاً : صباح الفل عليكم أغنيتي الجديدة ( ولسه ياما ) أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايما مني الأغاني الحزينة معرفش إزاي واحنا في الصيف وبهجة وكده بس حاضر ، الأغنية كلمات الشاعر الموهوب جدا تامر حسين ، وألحان المتميز عزبز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر الموزع الموسيقي الكبير اسامه الهندي اتمني الاغنيه تعجبكم " .

وكانت قد حققت أغنية "أنتي جنان" للفنان رامي صبري 500 ألف مشاهدة؛ وذلك بعد طرحها بيومين فقط على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

"أنتي جنان" من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان الملحن تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.

ويستعد رامي صبري - خلال الأيام المقبلة - لطرح مجموعة مختلفة ومميزة من الأغنيات وذلك بمناسبة موسم الصيف.

على جانب آخر، يستعد رامي صبري لإحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل مصر، وفي مختلف انحاء الوطن العربي من المقرر أن يقدم فيها باقة مختلفة من أغنياته التي حققت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.