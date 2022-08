حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:26 مساءً - احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بعيد زواجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هند عبد الحليم صورة زفافها و علقت قائلة : Here’s to another year with my better half..Happy anniversary love .