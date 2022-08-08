انت الان تتابع خبر لقطات رومانسية وفيديو مثير للجدل للفنانة سيرين عبدالنور مع زوجها في حفلة عيد ميلاد خاصة يشعل النقاش. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أشعل مقطع فيديو ، نشرته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ، جدلاً ونقاشاً واسعين ، عبر مواقع " السوشيال ميديا"

وذلك بعد مشاركتها عبر خاصية ستوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع الفيديو وثقت من خلاله لحظة جلوسها إلى جانب زوجها رجل الأعمال فريد رحمة ، إذ وجهت الكاميرا عليه بشكل مفاجئ ، وقامت بالاستناد عليه ، لتظهر ملامح السعادة عليهما بشكل واضح .

وارفقت الفيديو بتعليق ، أعربت من خلاله عن حبها العميق لزوجها قائلة : "حب حياتي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،

مع مقطع الفيديو ، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمعهم ، كما أثنوا على حرص زوجها فريد في دعهما والظهور معها في كل مناسبة ، إذ كان الفيديو في عيد ميلاد المصمم اللبناني نادر سركيس.

كما وثقت النجمة اللبنانية مقاطع أخرى خلال الاحتفال بعيد ميلاد سركيس، وأطلت وهي ترقص وتتفاعل مع الأجواء برفقة عدد من الحضور.

مؤخرًا شاركت سيرين جمهورها عبر خاصية ستوري بـ"إنستغرام" مقطع فيديو، وثقت خلاله أجواء الاحتفال بانتهاء التصوير، إذ ظهرت بغاية السعادة ، على أنغام أغنية ”مبروك“ لرامي عياش ، كما ظهر في المقطع قالب الكيك الذي طبع عليه اسم المسلسل.

وفي مقطع آخر ظهر عياش برفقة عبد النور وهو يغني ”يا بنت السلطان“، بينما كانت الأخيرة ترقص إلى جانبه، ومعالم السعادة واضحة على وجهها.

وتؤكد سيرين دائما في إطلالاتها الإعلامية أن زوجها شخص متفهم ، وله دور كبير في دعمها فنياً ، وإقناعها ببعض الأدوار، عملها في مسلسل "روبي"، العام 2012، الذي رفضته لأول مرة بسبب رغبتها في رعاية ابنتها "تاليا" التي لم تبلغ عامها الأول آنذاك، لتوافق لاحقا بعد إقناع زوجها لها بأهمية العمل الذي كتبه فؤاد أبي سعد، وأخرجه رامي حنا.

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور قد ارتبطت بزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة في العام 2007، وأنجبت ابنتها تاليا في الـ 10 من يونيو 2011، وطفلها الثاني كريستيانو في الـ 17 من مارس 2018.