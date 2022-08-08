

انت الان تتابع خبر موجة إنتقادات لاذعة تتعرض له الفنانه بوسي.. هل تركت والدها يموت ولم تحضر جنازته…تفاصيل مؤلمة عن وفاته! والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- بعد مرور ساعات على انتشار خبر وفاة والدها تعرضت الفنانة المصرية بوسي لانتقادات لاذعة بسبب عدم اهتمامها بهذا الأمر وما تم تسريبه عن تخليها عنه

ونشرت تقارير صحافية مصرية أن والد الفنانة كان يعيش وحيداً في منزل والدتها البسيط ولم يكن يتلقى المساعدة من أحد رغم مرضه

وقيل أنها في آخر مكالمة معه أقفلت الخط في وجهه وقامت بحظره عن هاتفها(بلوك) وعاش وحيداً في آخر أيام حياته

كما كشفت الأخبار أنه كان يقوم بمساعدة نفسه وعندما يريد أن يأكل كان ينزل إلى الشارع ويشتري بعض المأكولات فقط

هذه الأخبار جاءت بعد الخلاف الكبير بينهما والذي خرجت تفاصيله إلى العلن في الفترة الأخيرة حيث قال أنها لا ترسل له الأموال وتخلت عنه

بعد مرور ساعات على انتشار خبر وفاة والدها تعرضت الفنانة المصرية بوسي لانتقادات لاذعة بسبب عدم اهتمامها بهذا الأمر وما تم تسريبه عن تخليها عنه

فيما هي قامت بالرد أنها ترسل له الأموال بشكل دائم لكنه متفق عليها مع أشخاص يريدون محاربتها في الوسط الفني

بعد فيديو الفضيحة حيث كادت تهرب من العرس بسبب طليقها، خرج زوج الفنانة الشعبية المصرية بوسي للحديث عمّا حصل معها وعن عصبيّتها الزائدة.

في التفاصيل، قال مصفف الشعر المصري الشهير هشام ربيع إن زوجته كانت تمزح مع أحد الأشخاص ولم تنفعل على أحد.

وفي تصريحات لبرنامج “الوسط الفني” أكّد أن السبب الرئيسي لإرهاقها كثرة الرقص بشكل مستمر مع أصدقائها والحذاء الذي كانت ترتديه.

مضيفًا أن بوسي تتميز بخفة الدم وطيبة قلبها، مشيراً إلى أن الضجة التي حدثت على الفيديو المتدوال بسبب تأثير السوشيال ميديا وسرعة انتشاره.