

انت الان تتابع خبر فنان حجّت معه حورية فرغلي 7 مرات واختلفا في هذا المسلسل لسبب عجيب جدا والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قالت الفنانة حورية فرغلي إن الفنان مصطفى شعبان رفيق دربها في الحج، إذ اجتمعا سويا في الحج 7 مرات.

أشارت إلى أنها لم تفهم رسالة طلبه في الكعبة حول المسلسل، لكنها قالت لنفسها إنها من الممكن أن تكون رسالة من الله، وطلبت منه رؤية الدور، وبعد العودة إلى مصر مضيت عقد المسلسل باسم “أمراض نسا”، ثم فوجئت أن المسلسل أصبح باسم “دكتور أمراض نسا” والأفيش كان بدوني وهو ما يخالف اتفاقنا، وأخبرني أن القناة من فعلت ذلك وتواصلت مع القناة أخبرتني أن المنتج السبب.

أوضحت أنها طلبت من مساعدتها بعد ذلك أن تضع في نفس أماكن البوسترات التي طبع عليها صورة مصطفى شعبان أفيش بصورتها فقط، مشيرة إلى أن كل ذلك كان من مالها الخاص، إذ أنها في العام السابق للمسلسل كانت على بوستر مسلسل “بدون ذكر أسماء” مع الكاتب وحيد حامد، لافتة إلى أن الاتفاق أصبح مخالفا بعد سفرها تماما.

ذكرت أنها تواصلت مع المخرج بعد ذلك، ولم تتواصل مع مصطفى شعبان، وكان أغلب مشاهدها مع الفنان أحمد بدير. مردفة: “آخر يوم تصوير أدوني الشيك بقية حسابي بصيت فيه لقيته هيتصرف بعد فترة طويلة، روحت مقطعاه، وكان المنتج والمخرج وهو موجودين وروحت قايلالهم مرسي، اعتبروا المسلسل دا مش من أعمالي”.

أكدت أنها لم تتواصل معه نهائيا بعد ذلك، لكنها التقت به في آخر حجة لها ولم يتحدثا معا فيها نهائيا، مشيرة إلى أنها بعد ذلك حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “طلق صناعي” من المركز الكاثوليكي وفوجئت بأن من منحها الجائزة هو مصطفى شعبان. لافتة إلى أنه حدث بينهما صلح بعد ذلك الموقف.

يذكر أن مسلسل “دكتور أمراض نسا” من إنتاج 2014، بطولة مصطفى شعبان وصابرين وأحمد بدير وحورية فرغلي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد النقلي.