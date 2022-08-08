انت الان تتابع خبر أشادت به وطالبته بالعودة لنشاطه الدرامي ..كيف رد الفنان تامر حبيب على ثراء جبيل بعد مطالبتها بعودته للدراما ..? ، طلب منها هذا الطلب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- رد السيناريست تامر حبيب ، على إشادة الفنانة ثراء جبيل بالجهود التي يقدمها في الدرما العربية ومطالبته بالعودة إلى نشاطه الدرامي ، بعد غيابه عن المشهد الدرامي .

وفي تصريح خاص لموقع " فوشيا" قال تامر حبيب " إن ثراء جبيل ممثلة موهوبة ودائما تطور من ذاتها، وقدمت دورًا "هائلا" مؤخرا في مسلسل "وش وضهر".

وكشف حبيب عن مسلسل جديد يقوم بتحضيره وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة ، يتكون المسلسل من 8 حلقات وهو من إخراج اللبناني جو بو عيد

وتمنى تامر حبيب من الفنانة ثراء جبيل أن يكون لها دور مناسب في مسلسله الجديد الذي يحضر له.

وأكد السيناريست تامر حبيب ، أن العمل مصري ولكن الإخراج سيكون لبنانياً فقط ، مشيرًا إلى عدم ترشيح أحد من الفنانين لهذا المسلسل، وهو في مراحله الأولى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حبيب، كان المسلسل الإذاعي big milion ، تمت إذاعته على راديو إنرجي ، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، والذي دارت أحداثه حول شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله.