انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تطل على متابعيها باقوى إطلالة على الاطلاق و تخطف الأنظار.. غاية في الجمال.. صورة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أطلّت الممثلة اللبنانية الشهيرة نادين نسيب نجيم، على متابعيها ومحبّيها، بـ لوك جديد، خطف الأنظار، وجعلها رائعة الجمال.

في التفاصيل، تصدرت نادين نسيب نجيم ترند توتير في لبنان بعد تفاعل الجمهور مع صور جديدة لها شاركتها على خاصية الإنستاستوري على صفحتها في الإنستغرام.

نادين شاركت صورة سلفي أظهرت جمالها واللوك الجديد لشعرها والذي يبدو أنها أدخلت إليه بعض اللون وشكرت مصفف الشعر فيكتور كيروز على ذلك.

من جهةٍ أخرى، فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم المتابعين بعد انتشار فيديو لها وهي تنفعل على مذيعة بطريقة جميلة، بعد أن طرحت عليها سؤال.

في التفاصيل، انسحبت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، من لقاء إعلامي، بسبب سؤال وجهته لها المراسلة حول اسم الفنان الذي ستتابعه في حال مشاركته بأحد مسلسلات رمضان.

وأشاد الجمهور بطريقة انسحاب النجمة اللبنانية؛ إذ ردّت على المراسلة: ”بجاوبك على فنجان قهوة“، ثم قامت باحتضانها وانسحبت من اللقاء مع قناة ”أم تي في“ اللبنانية.

وجاء في تعليقات الجمهور: ”انسحاب محترم وحلو الصراحة“، و ”سألتها عن فنان وتبغى تحرجها لكن طلعت ذكيه نادين نجيم“، و ”دائما نادين محنكه في فن الردود برافو“.

وتغيب نادين نجيم عن دراما رمضان 2022؛ إذ قررت الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة بعد نجاح مسلسل ”عشرين عشرين“، و “صالون زهرة“.

وكان المنتج اللبناني صادق الصباح قد كشف عن وجود مسلسل آخر مع نادين نجيم ولكن بعيدًا عن شهر رمضان، من المقرر عرضه في سبتمبر/أيلول 2022، وبعدها يبدأ التحضير لرمضان 2023.