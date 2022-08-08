وزيرة الثقافة ترشح نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا لتمثيل مصر فى مهرجان الفحيص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - عبد الدايم : مهرجان الفحيص حدثا سنويا يحمل طابعا عربيا تاريخيا والمشاركة المصرية تبرز تميز الإبداع الوطنى

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا لتمثيل مصر فى الدورة الثلاثين من مهرجان الفحيص الأردنى التى تعقد برعاية بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن وبحضورها مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار حيث يحيى كل من مروة ناجي - وليد حبدر - ايات فاروق - محمد حسن بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ليلة مصرية كلاسيكية تنطلق بها الفعاليات وتقام فى التاسعة مساء الاربعاء 10 اغسطس على المسرح الرئيسى لدير الروم الكاثوليك .

اكدت عبد الدايم ان مصر والاردن تجمعهما روابط وثيقة ، واضافت ان مهرجان الفحيص حدثا سنويا يحمل طابعا عربيا تاريخيا ، وتابعت ان المشاركة المصرية فى الفعاليات تبرز تميز الابداع الوطنى والمكانة الحضارية التى يحظى بها اقليميا وعالميا ، مشيرة ان برنامج الحفل تم اعداده بعناية ليعكس الهوية المشتركة بين البلدين الشقيقين .

يذكر ان مهرجان الفحيص حدث ثقافي فني متنوع ينظمه نادي شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة" ، انطلق عام 1990 واستمر دون انقطاع حتى توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا ، وتعقد فعالياته في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر" وتضم 6 محاور هى ركن الشخصية الأردنية ، ركن المدينة العربية والأردنية "عاصمة المهرجان" ، ركن خاص للأطفال ، برنامج ثقافي يستضيف أهم المفكرين والشعراء والصحفيين والأدباء العرب والمحليين ، برنامج حفلات للفنانين العرب والأردنيين ، أسواق حرفية وتراثية شعبية .