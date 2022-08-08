انت الان تتابع خبر اتفرج– منة فضالي زغللت القلوب قبل العيون بالأسود الجرئ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور ال جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال قضاء عطلتها الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس ، مرتدية ملابس من اللون الأسود مشكوفة الصدر مع ترك شعرها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها.

وعلقت علي الصور قائلة يسعدني أن حياتي ليست مثالية أنا فخور بأني أرتكب أخطاء وأنا سعيد لأنني أعاني من مشاكلي في الحياة فهي تذكرني بأنني حقيقي ، أنا بشر.

وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الصور مثل :رأيتك فابتسمت مغرمآ مسلمآ ومدركآ بأنني في فخ عينيك قد وقعت- حبيبي ده اقسم بالله.