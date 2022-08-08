اتفرج - الهواء يضع فيفي عبده في موقف محرج أثناء رقصها : رفع الفستان

انت الان تتابع خبر اتفرج- الهواء يضع فيفي عبده في موقف محرج أثناء رقصها : رفع الفستانوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعرضت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، لموقف محرج، أثناء رقصها، في الشارع بمنطقة الساحل الشمالي، حيث قام الهواء برفع فستانها والكشف عن هوت شورت من اللون الأسود، مما دفعها إلي وضع يدها على وسها لمنع رفع الفستان أكثر من ذلك.

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات، وهي ترقص بطريقة جريئة معلقة النهاردة ده اول فيديو اعمله من الساحل الشمالي بحبكم اوي.

وانهالت التعليقات علي الفيديو مثل يافوفا الاغنيه مش لايقه عالفستان و لا مكان – العالم بالعراق محروكه حرك بالاجواء الحسينيه وانتي لابسه هيج وتتمركصين- بتعملى ايه يا تيتا فيفى بس.