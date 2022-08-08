انت الان تتابع خبر شاهدوا.. ياسمين رئيس بملابس البحر المكشوفة.. الجمهور بيقولها أنها شبه دينا الشربيني والان مع التفاصيل

صور ياسمين رئيس بملابس البحر المكشوفة

رياض -احمد صلاح- حرصت الفنانة ياسمين رئيس بنشر من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الجديد “إنستجرام”، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين ووضعوا لها الكثير من التعليقات التي شبهوها فيها بالفنانة دينا الشربيني.

وأطلت ياسمين رئيس في الصور وهي بملابس البحر المكشوفة، وعلقت قائلة “حب وسلام وسعادة”، وحصلت الصور على إعجاب جميع الجماهير والمتابعين، وحصلت على الكثير من التعليقات من قبل المتابعين على السوشيال.

تعليقات الجمهور على صور ياسمين رئيس

وأما عن تعليقات الجمهور جاءت كما يلي “قمر”، و”عسولة” و”قلبتي على دينا الشربيني” و”أشيك واحدة في مصر”، و”إيه الجمال ده” وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى.