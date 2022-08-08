انت الان تتابع خبر"ابوك صاحب الفضل"..الفنان محمد رمضان يكشف السر المخفي عن الشخص الذي منحه الفرصة ليصعد عالم الفن ويضحى من نجوم التمثيل والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشف الفنان المصري محمد رمضان ، عن الشخصية الفنية التي كان لها الفضل ، لصعوده لعالم الفن ودخوله قائمة نجوم التمثيل في مصر، هو الفنان الراحل سعيد صالح، والذي أكد بأن له الفضل الكبير عليه، ولن ينساه.

جاء ذلك خلال معرض رده ، على إبنة الفنان الراحل سعيد صالح ، أثناء حلولها ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" تقول فيه: "محمد رمضان جِه عزاني في والدي، ومش بس عزاني هو كان على اتصال لحد فترة قريبة، والدي كان شايف فيه حاجة وأعطاه الفرصة في بدايته، ومحمد دايما بيجيب سيرة بابا لأن هو اللي قدمه.

ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو وعلّق عليه قائلا: "حبيبتي يا نشوى ووحشتيني يا هند يا بنت الغالي.. أستاذ سعيد صالح الله يرحمه صاحب فضل كبير بعد ربنا لم ولن أنساه.. وقوفي أمامه وعمري 17 سنة هي أفضل بداية لتاريخي".

وبدأ الفنان محمد رمضان حياته الفنية مع الفنان سعيد صالح في مسرحية "قاعدين ليه؟" عام 2005،