انت الان تتابع خبر العمر مجرد رقم.. تعرف على سر رشاقة وجمال الفنانة نادية الجندي.. و هذا موقفها من عمليات التجميل و أدوية التخسيس والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تمكنت النجمة نادية الجندي من تصدر التريند وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا حيث ظهرت بإطلالة شبابية أظهرها وكأنها فتاة في العشرينات من عمرها رغم أن سنها الحقيقي تخطى الـ70 عاما .

وخضعت نادية الجندي لهذه الجلسة بالساحل الشمالي وظهرت وهي مرتدية ملابس صيفية وكانت كل الصور تعكس مدى سعادتها واستمتاعها بفصل الصيف .

وقد تساءل الكثير عن سر رشاقة وجمال نادية الجندي والحقيقة أن نجمة الجماهير لم تخف السر وتحدثت عن روتين حياتها للحفاظ على جمالها وقالت :" السهر ممنوع في حياتي ، كما أنني امارس رياضة الجري واتناول الأطعمة بكميات محدودة ولكني أرفض الريجيم وأميل بشكل أكبر لممارسة الرياضة " .

وأكدت أنها تمنع نفسها من تناول الكثير من الأطعمة التي تحبها حتى تحافظ على مظهرها، فهي تتناول وجبة صغيرة واحدة طوال النهار، وتبتعد عن تناول السكريات.

وأكدت أنها لا تُدخن ولا تشرب الكُحوليات حتى لا تتأثر صحتها، بالإضافة إلى ممارستها الرياضة والابتعاد عن كل ما يرهق بشرتها، مثل السهر لساعات طويلة، وتفضل أن تنام باكراً وتستيقظ في ساعة باكرة أيضاً.

وأضافت نادية الجندي أن الحفاظ على السلام النفسي والهدوء أحد أسرارها ، كما ترفض نادية الجندي إجراء عمليات تجميل نهائيا، وذلك لأنها تريد أن تتغير وملامحها ولا يعرفها الجمهور فيما بعد.

من ناحية أخرى فإن أدوية التخسيس والوصفات السحرية المتداولة، أمر مرفوض في حياة نادية الجندي، وقالت إنها من الممكن أن تلجأ لبعض الوصفات الطبيعية في بعض الأحيان.

من ناحية أخرى تلقت نادية الجندي عددا من العروض الفنية إلا أنها لم تحسم قرارها بشأن هذه العروض حتى الآن .