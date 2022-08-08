17 أغسطس.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا على مسرح القلعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - يستعد النجم هشام عباس لإحياء حفل غنائى يوم 17 أغسطس الحالي ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن تقدم نسمة باقة متنوعة من أغانيها .