

انت الان تتابع خبر لطيفة التونسية لديها نصيحة لك! ..ما هي النصيحة التي قدمتها الفنانة لطيفة وصناع أغنية والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قام فريق صناع أغنية الفنانة لطيفة العرفاوي، الجديدة "أحسن أحسن" ، بزيارة للفنانة لطيفة ، بمقر إقامتها بدبي.

ونشرت الفنانة لطيفة ، مقطع فيديو ، عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، يوثق لحظة الزيارة ، وعلقت قائلة" لما حبايب قلبي اللي بحبهم جدا الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع توما زاروني في دبي وحضروا تصوير احسن احسن يا رب تكون عجبتكم".

وفي الفيديو ، ظهر الجميع وهم يغنون كلمات أغنية " أحسن أحسن"، مع قيام لطيفة وتامر حسين باعطاء نصائح للشباب والفتيات، باتباع نظام التجاهل مع الأشخاص التي تسبب لهم ازعاج .

ونصت النصيحة بالقول : " الفترة اللي جاية سواء شباب أو بنات ..اللي هيضيئكم نقوله كلمة واحدة .. أحسن أحسن"

وتعد أغنية " أحسن أحسن" للفنانة لطيفة ، من ضمن أغاني ألبوم لطيفة ، وهو عبارة عن ميني ألبوم يحمل اسم "لطيفة 2022 ، تم تصويرها بطريقة فيديو كليب.

وألبوم "لطيفة "يتكون من ٦ أغان، منها ٣ أغان باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.