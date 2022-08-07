انت الان تتابع خبر.هل كان المال سبب العودة بعد أن قررت الاعتزال.. لن تصدقوا كم يبلغ راتب ريهام سعيد الجديد !! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- فاجأت الإعلامية والفنانة ​ريهام سعيد​ الجمهور بعد أن قررت الرجوع عن قرار اعتزالها تقديم البرامج والتركيز في مجال التمثيل فقط، والذي اتخذته مسبقا خلال يوليو عام 2021الماضي.

وموخراً تعاقدت الفنانة بالفعل مع قناة الشمس وبدأت في التجهيز والتحضير لبرنامج جديد تعود من خلاله للجمهور. وتداولت مصادر إعلامية أن برنامجها الجديد سيكون قائم على العمل الخيري وما زال التفاوض قائما حول ما كان سيكون باسم "صبايا الخير"، أم لا وفقا للوضع القانوني.

وكان عقد ريهام مقابل أجر مالي قدره 50 ألف جنيه شهريا، وتقوم حاليا بعقد جلسات عمل بشكل دائم مع فريق عمل برنامجها في قناة "الشمس"، للاستقرار على كافة التفاصيل.