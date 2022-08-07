

انت الان تتابع خبر هل ستشارك منة عرفة في مسابقة ملكة جمال العالم ؟ وماذا كشفت عن صبغ شعرها ؟ الجواب صادم (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أكدت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة إنه تم دعوتها عدة مرات للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في مسابقات ملكات الجمال، ولكن لم يحالفها الحظ للمشاركة ؛ بسبب انشغالها بعدة أعمال وقتها ، وهي سعيدة بمشاركتها ، في مسابقة هذا العام ، معتبرة أن مشاركتها في المسابقة ضمن المتسابقات غير وارد لأن جمالها لايؤهلها لذلك.

وخلال مقابلة خاصة لموقع "فوشيا" قالت عرفة : "أصريت على الحضور هذه المرة حتى أشارك في اختيار الشخصية المناسبة والتي ستكون واجهة للبلد، حيث إن مسابقة ملكة الجمال مهمة جدا لأنها تساعد على ترويج السياحة".

وأضافت "..لذلك لابد من إجراء مثل هذه المسابقات لأن جميع المشاركات وغير المشاركات لديهن وعي كبير وثقافة بكل الأحداث التي تجرى حول العالم".

وأشارت منة عرفة ، أنها كانت ستشارك وهي طفلة في مسابقات ملكات جمال الأطفال ولكن تراجعت والدتها عن هذه الفكرة ولم يشغل بالها الاشتراك.

ولفتت الفنانة الشابة، أن مسابقة ملكة جمال مصر لها شروط ومعايير للجمال لا تجدها بها ، مشيرة أنها ترى أن ملكة جمال مصر لابد وأن تكون ملامحها فرعونية مصرية حتى تحصل على اللقب .

وترى منة عرفة أن معايير الجمال ، لا تقف على الشكل فقط إنما عند جمال الروح والثقافة واللباقة في الحديث وليس فقط جمال الشكل"..

وبشأن حديثها عن الموضة ، قالت : أنها تختار ما يناسبها ويلائم ذوقها، وليس ما هو موجود ومنتشر.

وعن سؤالها حول تلوين شعرها ، أفادت أنها عندما يصيبها الإحباط والخذلان تصبغ شعرها ، بقولها : "دائما ما أحب ذلك عندما أشعر بالخذلان والإحباط، فمنذ فترة بسيطة قمت بتغيير لون شعري لتحسين الحالة المزاجية الخاصة بها.