رامى عياش يطرح أحدث أغانيه ”حلوين حلوين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:26 مساءً - طرح النجم رامى عياش أحدث أغنياته "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة.

وبذلك يبدأ رامى موسم الصيف بتلك الأغنية من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش ، وألحان رامى عياش، وإخراج زياد خورى وتقول كلماتها:..

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير