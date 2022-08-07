27 أغسطس.. نسمة محجوب تحيى حفلا فى محكى القلعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:26 مساءً - تحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة حيث من المقرر لها يوم 27 أغسطس الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة.

واعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق فى الثامنة من مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوما متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.