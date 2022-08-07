”كيرة والجن” يقترب من الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:26 مساءً - تخطى فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، 100 مليون جنيه إيرادات، فى شباك التذاكر، وذلك بعد 5 أسابيع عرض محافظاً على صدارة إيرادات الموسم، وذلك بعدما انطلق عرضه يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الاضحى.

ومن المنتظر أن يستمر "كيرة والجن" فى حصد الايرادات بالمعدل الذى يسير عليه حالياً، وأن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للايرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى حقق 104 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" الذى وصلت ايراداته إلى 101 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتخطى "كيرة والكن" إيرادات الفيلم مع نهاية هذا الاسبوع.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.