محمد فؤاد يتعاون مع الملحن محمد شحاتة في أغنيتين جديدتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 02:26 مساءً - انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات محمد بندارى وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار، كما اختار فؤاد أغنية أخرى من كلمات محمد بندارى، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلى الخواجة، لكن لم يستقر على اسمها حتى الآن، وينتمى كلاهما للأغنيات الدرامية التي اشتهر بها فؤش.

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

فؤاد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، الخميس الماضى، وقدم عددا من أغنياته الشهيرة منها كامننا ، كداب ، بين ايديك، ابن بلد، سلام وغيرها.