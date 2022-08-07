إنطلاق ماراثون تحيا مصر للمشي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 01:25 مساءً - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الجيزة، انطلق، اليوم، ماراثون "تحيا مصر للمشي" لجميع أفراد الأسرة والذي نظمه مجلس الأمناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمشاركة ما يقرب من 1000 متسابق من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت الأستاذة رضا وصفي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الجيزة أن رعاية الوزارة لهذا الماراثون تأتي في إطار حرصها على رعاية مثل هذه الفعاليات والأحداث التي تهدف إلى رفع الوعى لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية الرياضة والأنشطة السياحية والرياضية المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث التي تقام بمصر سواء الدولية أو المحلية في الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة مما يساهم في تعزيز الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضافت أنه تم تجهيز الماراثون بالمواد الدعائية والنشرات السياحية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، كما ستقوم الوزارة بتنظيم رحلة توعوية سياحية للفائزين في الماراثون لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بأحد المدن السياحية المصرية وتعريفهم بتاريخ وحضارة بلدهم وذلك في إطار مبادرة "إعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2020 لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري للمواطنين وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة شيماء بدوي أخصائي سياحي بمكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالجيزة إلى أنه عقب انتهاء الماراثون تم إقامة حفل فني تحت شعار "في حب مصر" تم خلاله عرض الفيلم الدعائي الخاص بالحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار نهاية شهر يونيو الماضي تحت عنوان " اليوم في مصر ما بيخلصش" للترويج للمقصد السياحي المصري خلال موسم الصيف، كما تم تقديم الجوائز والهدايا التذكارية وشهادات التقدير للفائزين بالماراثون، كما قام مسئولي مجلس الأمناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بتكريم ممثلي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الجيزة، هذا بالإضافة إلى قيام فرق الثقافة ومركز شباب الزاوية الحمراء للموسيقى والكورال والفنون الشعبية وفرقة القاهرة للموسيقى العربية بتقديم عدة فقرات فنية متميزة خلال الحفل.

تجدر الإشارة إلى أن نمط السياحة الرياضية يعد أحد الأنماط السياحية التي تلقى اهتماماً من الوزارة حيث أنها تساهم في جذب مختلف الشرائح من السائحين وخاصة الشباب.