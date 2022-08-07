فن ومشاهير

تعرضت لخيانة خارجية والمال الوافد يتحكم بالأفكار

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  رياض -احمد صلاح- سرد نقيب الفنانين السوريين ، الفنان محسن غازي ، جملة من المشاكل ، التي تعاني منها الدراما السورية ،التي لطالما أحتلت مكانة جميلة في الدراما العربية .

وأجرى موقع "فوشيا" مقابلة خاصة ، على هامش ورشة عمل، نظمتها لجنة صناعة السينما والتلفزيون بالتعاون مع وزارة الإعلام السورية في العاصمة دمشق.

وقال محسن غازي : إن ما تعرضت له الدراما السورية خلال سنوات الحرب هو نوع من القسوة والخيانة من جهات خارجية أغلقت السوق أمامها، وغيّبت رؤوس أموال كانت تضخ في السوق السورية لإنتاج أعمال درامية سورية".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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