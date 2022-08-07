

انت الان تتابع خبر تعرضت لخيانة خارجية والمال الوافد يتحكم بالأفكار والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- سرد نقيب الفنانين السوريين ، الفنان محسن غازي ، جملة من المشاكل ، التي تعاني منها الدراما السورية ،التي لطالما أحتلت مكانة جميلة في الدراما العربية .

وأجرى موقع "فوشيا" مقابلة خاصة ، على هامش ورشة عمل، نظمتها لجنة صناعة السينما والتلفزيون بالتعاون مع وزارة الإعلام السورية في العاصمة دمشق.

وقال محسن غازي : إن ما تعرضت له الدراما السورية خلال سنوات الحرب هو نوع من القسوة والخيانة من جهات خارجية أغلقت السوق أمامها، وغيّبت رؤوس أموال كانت تضخ في السوق السورية لإنتاج أعمال درامية سورية".