انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الين خلف صاحبة اغنية يا صبابين الشاي.. شاهدوا أحدث ظهور لها بصور حميمية مع زوجها وابنتها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يا زين" و"يا صبابين الشاي"، و"دلع الحبايب" و"وايد وايد "... أغنيات للفنانة اللبنانية ألين خلف ما تزال عالقة في أذهان الكثيرين ممن عاصروا اغنيات فترة التسعينات، إلا ان ألين خلف اختفت فجأة عن الأضواء بعد نجاحاتها الساحقة في تلك الفترة، وتزوجت من رجل الاعمال اللبناني كارلو إيلي وتفرغت لأسرتها بعد انجابها لطفلة تدعى "ليفي"، بينما تنشط من وقت لآخر على السوشيال ميديا وتنشر أحدث صورها، وبعض اللقطات لها مع عائلتها فنرصدها لكم مع أبرز المعلومات عنها.

الفنانة اللبنانية ألين خلف رغم أنها لم تعتزل الفن بشكل رسمي، لكنها اختفت عن الساحة الغنائية منذ سنوات طويلة بعد فترة زواجها حيث دخلت القفص الذهبي وتزوجت من رجل الاعمال اللبناني كارلو إيلي ايوب في 24 يوليو 2013، وهو نجل الكوميدي الشهير إيلي أيوب، وزرقت منه بطفلة.

ألين كشفت في أحدث صورها على حسابها الرسمي على انستغرام، عن لقطة مميزة لها مع ابنتها ليفي أيوب، فظهرت برفقتها وهي تحتضنها، وعبرت عن حبها الكبير لها قائلة :"يا عمري كلّو. العمر كلّو ضلّني حدّك".

ولفتت الطفلة ليفي الأنظار بالشبه الكبير مع والدتها فإعتبر البعض بأنها نسخة مصغرة عن أمها.

في المقابل، فإن ألين خلف نادرا ما تنشر صورها برفقة زوجها على انستغرام، فتظهر معه بلقطات قليلة، وآخرها في شهر يونيو الماضي، وهي صورة نفت فيها الفنانة بشكل غير مباشر ما يتردد حول أخبار طلاقها.

ألين خلف ورغم مرور سنوات طويلة على قرارها الابتعاد عن الأضواء، الا انها تنشر صورها من حين لآخر على السوشيال ميديا، وتبدو بملامح متطابقة كما عرفها الجمهور باستثناء بعض التغييرات البسيطة في ملامحها بفعل مرور الزمن، وبالتالي، فإن الجمهور يشيد بإطلالاتها خاصة وأنها لم تواكب عمليات التجميل حيث تحافظ على هويتها الجمالية، وقوامها الرشيق.