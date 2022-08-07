انت الان تتابع خبر أرخصهن شيرين عبدالوهاب وأغلاهن هذه الفنانة الشهيرة ...أغرب مهور في الوسط الفني.. من 25 قرش فقط الى 30 مليون والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يعد النجوم في عـالم الفن هم الشخصيات الهامة التي يدفع فضول الكثير لمعرفة اهم تفاصيل حياتهم. والغريب في الأمر أنه لا يمكنك توقع مهر النجمات في الوطن العربي ، فهي صادمة سواء لبساطتها أو لضخامتها، فيبدو أنه لا يوجد وسط. •شيرين عبد الوهاب مهر شيرين عبدالوهاب من حسام كانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب كشفت عن مهرها من الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في إثارة الجدل حينها. وحصلت شيرين على 25 قرشًا فقط، وفقًا لتصريحاتها في إحدى البرامج؛ لتنضم إلى أصحاب مقولة ” من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال.

مهر جيهان نصر تعتبر زيجة الفنانة جيهان نصر من أشهر الزيجات التي وقعت في الوسط الفني، وعلى الرغم من أنها كانت سببًا في اعتزالها، إلا أنها مازالت سببًا حتى الأن في تسليط الضوء عليها. وبلغ مهر جيهان نصر من زوجها رجل الأعمال سعود الشربتلي ما يقارب 18 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم للغاية. فضلًا عن ذلك، قدم رجل الأعمال السعودين قصرًا في لندن لزوجته.

•شريهان

مهر شريهان من رجل الأعمال علاء الفاسي كذلك كانت شيريهان من بين النجمات اللاتي حصلن على مهر كبير في حينها؛ حيث تزوجت من رجل الأعمال علاء الفاسي، وحصلت منه على ثلاثة ملايين جنيه ى. وقيل كذلك أنها حلصت على شقتين في لندن والقاهرة وشاليه في المنتزه ومجموعة مجوهرات ثمينة. ولكنها أخفت مهرها التي حصلت عليه من زواجها الثاني؛ حيث تزوجت علاء الخواجه. مهر رجاء الجداوي وتضمن رجاء الجداوي إلى قائمة الفنانات اللاتي حصلن على مهر متواضع للغاية؛ حيث كشفت ابنتها أن والدتها حصلت على 25 قرشًا فقط من زوجها حسن مختار؛ حيث جمعتهما قصة حب عظيمة.

•هيفاء وهبي

مهر هيفاء وهبي من ابو هشيمة كانت زيجة هيفاء وهبي ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من بين أشهر الزيجات التي لازالت لها صدى حتى الان رغم انفصالهما. لكنها حصلت من أحد أزواجها على مهر قيمته 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقة قخمة في ميدان سفنكس . أيضاً حصلت منه على فيلا على طريق مصر إسكندرية، فضلا عن سيارة وشبكة ألماس.

•زوجة عبد الرحمن الأبنودي

مهر زوجة عبد الرحمن الأبنودي فيما حصلت الإعلامية نهال كمال على مهر غريب عن الأخرين؛ حيث قدم لها الشاعر العظيم عبدالرحمن الأبنودي أغنيتين بدلًا من الأموال والهدايا المادية. وهما قبل النهاردة، وطبعا أحباب للفنانة وردة. مهر ياسمين عبدالعزيز من محمد حلاوة وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حصلت على مبلغ مالي ضخم كمهر لها عند الزواج من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، فحصلت على 20 مليون جنيه، فضلا عن شبكة ألماس باهظة الثمن. ومن المعروف أن محمد حلاوة هو مالك في مجموعة شركات ومصانع لاكتاليس حلاوة وفانتيدج للمشروعات السياحية والترفيهية.

•عبلة كامل

مهر عبلة كامل من محمود الجندي قد لا يعلم الكثير أن الفنانة الجميلة عبلة كامل كانت متزوجة من الفنان الراحل محمود الجندي. ولم يستمر زواجهما سوى عاملين، وكان مهره لها هو 25 قرشًا فقط.