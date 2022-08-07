انت الان تتابع خبر بمقطع فيديو قصير ..الفنانة أصالة نصري تلهب حماس الجمهور بترويجها ثلاث أغنيات جديدة والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - أشعلت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري ، حماس متابعيها ، بثلاث أغنيات جديدة من ألبومها "شيفا فيك" ، من انتاج "روتانا "، لعام 2022 .

وخلال منشور لها بحسابها الرسمي على انستغرام، و" فيسبوك "نشرت مقطع فيديو ، يلخص الأغاني الثلاث ، "منى وفِي" ، "اللي متضايق يفارق" ، "زي معجزات".

وكتبت الفنانة إصالة نصري :"من مجموعة بقلبي وروحي وكلّ إحساسي اخترتها رح قدّم تلت أغاني بتمنّى وبطمح تحبوهم قد ماأنا بحبهم ويكون إلهم مطرح مابين ذكرياتكم الحلوه يسافروا معكم ويرجعوا بأحلى الأوقات ".

وتابعت" متحمسه جدّاً أعرف شو الأكتر حبيتوها ورح نبقى نحكي بسهرة السبت ونحكي عن تفاصيل الأغاني .."

ولاقى منشور الفنانة أصالة ،تفاعلاً كبيرًا من قبل المتابعين ، اللذين عبروا عن محبتهم لأصالة وصوتها ومدى اشتياقهم لسماع أغانيها الجديدة.