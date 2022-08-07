وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة ابدأ حلمك السينما بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أغسطس 2022 07:25 صباحاً - عبد الدايم : المواهب الواعدة التى أفرزها مشروع السينما بين ايديك يؤكد ثراء وخصوبة تربة مصر الإبداعية ومبادرة صيف بلدنا تواصل تفعيل استراتيجية تقديم المنتج الثقافى للدولة لكافة أبناء الوطن

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة ابدأ حلمك السينما بين ايديك دفعة أغسطس ٢٠٢٢ والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ويشرف عليها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة كما شهدت جانبا من فعاليات مبادرة صيف بلدنا وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية .

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم خريجي المبادرة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح ومواصلة إثبات الذات في مجال السينما الذي وصفته باحد الادوات البراقة لنشر الوعى والتنوير ، وأضافت أن المواهب الواعدة التى افرزها المشروع تؤكد ثراء وخصوبة تربة مصر الابداعية، واوضحت أن السينما بين إيديك من المشروعات التى تعمل على إتاحة الفرصة لاكتساب المهارات فى هذا المجال وخلق اجيال تستعيد امجاد السينما المصرية ، وتابعت ان مبادرة "صيف بلدنا" تواصل تفعيل استراتيجية تقديم المنتج الثقافى للدولة لكافة ابناء الوطن تحقيقا لمبدا العدالة الثقافية مؤكدة ان برنامج المبادرة يعمل على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وإعادة إحياء التراث الشعبي المصري، واشادت بالإقبال الجماهيري الكبير على كافة فعاليات المبادرة بالإسكندرية والمحافظات .

من جانبه قال الفنان هشام عطوة، إن فعاليات صيف بلدنا تقدم بالمجان في المحافظات الساحلية مشيرا أن المبادرة تستهدف أكبر عدد من الجمهور خاصة في المناطق التي تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين ، موضحاً أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف محافظات وربوع الوطن.

يذكر ان مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» تم تنفيذه بقصر ثقافة الانفوشى في وتضمن دورات متخصصة في كافة مجالات السينما منها السيناريو، الاخراج، التصوير، والمونتاج ، الإنتاج، التصوير، الهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيليى، مدخل للرسوم المتحركة، مدخل لموسيقى الافلام وغيرها ليتمكن الدارسين من الاطلاع على مكونات هذا الفن .

اما مبادرة صيف بلدنا تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير فى أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا للمصطافين فى المحافظات الساحلية، من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة والمجسدة لطبيعة كل محافظة وتشارك بها الفرق التابعة للهيئة منها فرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية، بجانب فرقة النيل للموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات التلقائية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية و فرقة مطروح للفنون الشعبية ، فرقة أوبرا عربي وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية وغيرها.