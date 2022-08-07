انت الان تتابع خبر فنان عالمي سيجسد شخصية محمد صلاح بعد أن وافق عليه لعمل فيلم سينمائي.. نجم من نجوم هوليوود والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - قام نجم الكرة المصري محمد صلاح بإختيار الممثل العالمي رامي مالك لتجسيد شخصيته في حال قرّر عمل قصة حياته وتقديمها كفيلم، حيث وانه انسب شخص يوافق عليه، كما توقع أنه سيكون فيلما متميزا.

وقال صلاح في لقاء تلفزيوني مع قناة "سكاي سبورتس" البريطانية مجيبًا عن سؤال حول من يفضل تجسيد شخصيته في عمل فني: “إذا حدث فأنا واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار”.

وقدم له المحاور الممثل العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك كمرشح لتجسيد شخصيته ورد عليه صلاح قائلا: “نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل سابق وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة العربية وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد.

وأكد صلاح على أن الفيلم الذي يتناول مسيرته سواء كان روائيا أو وثائقيا سيكون مثيرًا للاهتمام، وذلك لأنه سيتناول قصة حياته فيما تتضمن نشأته وأشياء فعلها لأول مرة في حياته، وأمور صادفها في حياته المهنية.

وكشف المخرج أحمد قدري كواليس أولى أفلامه الوثائقية "محمد صلاح رمز عالمي" الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالتعاون معه احتفالا بنجاح نجم ليفربول محمد صلاح.

الفيلم بدأ العمل عليه منذ قرابة سنة، وتم تصويره في أكثر من 6 مدن حول العالم، من القاهرة وقرية نجريج في مصر ونيويورك ونيوأورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية وصولًا إلى ليفربول في بريطانيا.