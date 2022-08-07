انت الان تتابع خبر آمال ماهر تكشف أسرار غريبة عن ابنها الوحيد:والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة آمال ماهر لأول مرة عن نجلها عمر بعد أن أثار ظهوره قبل أيام قليلة بعد حفلها في الساحل الشمالي ضجة كبيرة، مشيرة إلى أنه أغلى وأعز ما في حياتها وكشفت أسرار عنه وعن حياتها الشخصية.

قالت آمال ماهر إن ابنها عمر، يبلغ 18 عاما، معلقة: "خلفته وأنا عندي 18 سنة وبحس إنه كل حاجة في حياتي"، وطالبت أكثر من متابعة لها بالزواج من نجلها عمر لترد مازحة: "موافقة على الزواج".

وكشفت أيضًا عن عائلتها وهم شقيقها الأكبر والأصغر وزوجة شقيقها وأولاده بجانب والدتها ونجلها، ولأول مرة أيضًا توضح طولها ووزنها وكتبت عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية: "طولي 176.. وزني 64". حفل آمال ماهر الساحل الشمالي وفي سياق آخر، شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها ومتابعيها بنشرها، مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع فيس بوك، ظهر من خلال كواليس من حفلها الأخير في الساحل الشمالي وتفاعلها مع الجمهور ورسائلها لهم بجانب التقاطها الصور مع معجبيها والفائزين بمفاجأة “تذكرتي” بمقابلتها والتصوير معها.

وعلقت على الفيديو موضحة أنها ممتنة لجمهورها العزيز من قلبها بحسب قولها، مضيفة: “كل الحب والدعم والتشجيع وكأني لم أغيب أو أبعد لو للحظة”.

وتابعت أن رهانها الدائم على الجمهور، معلقة: “يارب أكون عند حسن ظنكم، وأقدم لكم ما تستحقونه من فن راقي” وأشارت إلى الفن الذي يليق بشعب مصر والجمهور العربي. أول ظهور لابن آمال ماهر وشاركت آمال ماهر جمهورها أيضًا بنشرها صورتها مع ابنها الوحيد وظهر يحملها في حفلها الأخير بالعلمين الجديدة وكتبت على الصورة أنه كل حاجة في حياتها، بحسب وصفها.

جدير بالذكر أن عمر هو نجل الفنانة آمال ماهر من طليقها الملحن محمد ضياء والذي كان أول زوج لها ولم تنجب بعد “عمر” رغم زواجها.