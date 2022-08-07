ياسمين صبري متهمة بتقليد هيفاء وهبي بعد ظهورها بـ الإيشارب في أحدث ظهور لها

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رياض - احمد صلاح - ظَهَرَت النّجمة ياسمين صبري مؤخراً في إطلالة صيفية بسيطة مستمتعة بإجازتها الصيفية من على متن أحد المراكب في عرض البحر حيث كانت تقضي وقتها في سعادة.

علي جانب آخر، تستكمل النجمة ياسمين صبري تَحضيرات فيلمها الجديد «شغل عصابات» خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وقد وقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيداً لترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

كانت ياسمين صبري قد غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل «فرصة تانية» معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، و‏سارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي.

يشار إلى أن ياسمين صبري من المنتظر أن تبدأ التحضيرات الأولى لفيلمها مع النجم أحمد عز، الذي صرح مؤخراً بأن الفيلم سيكون في إطار تاريخي يرصد حقبة مهمة من تاريخ مصر.

ولم يتم الاستقرار على معظم تفاصيل تعاقدات الممثلين في فيلم «صقر المحروسة» سوى الإعلان عن البطلين الرئيسيين ياسمين صبري وعز، دون التعاقد مع نجوم آخرين.