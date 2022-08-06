حذف 12 مشهدا للفنان محمد لطفي من مسلسل كلبش تعرف على السبب

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ف الفنان محمد لطفي سبب حذف 12 مشهدا له في مسلسل “كلبش”. وحكى محمد لطفي خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM” قائلا: شلت 12 مشهد من المسلسل، كان المفروض يروح يسهر ويفرفش مع أصحابه وقولت للمخرج بيتر ميمي قدمت المشاهد دي زمان، والجمهور مش هيتعاطف معايا ومع المشاكل اللي بتمر بيها الشخصية. وتابع: أنا ودكتور بيتر اتكلمنا وعجبوا طريقة تفكيري، حذفنا المشاهد، أي ممثل بيبقى عاوز مشاهد زيادة، لكن أنا المشاهد دي مكنتش هتخلي الجمهور يتعاطف مع “إبراهيم” الشخصية التي قدمتها. ويذكر أن محمد لطفي يشارك في فيلم “عمهم” الذي يعرض في دور العرض السينمائية.