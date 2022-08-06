نائب وزير الآثار لشئون السياحة تبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 03:28 مساءً - التقت الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعباسية، بالسفير ياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك والسفير Sidik Spahic سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة لبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، بحضور الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء استعرضت نائب الوزير التيسيرات الخاصة بتأشيرات دخول السائحين لمصر والخط الساخن 19654 الذى أطلقته الوزارة للعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى ومقترحات السائحين والرد على استفساراتهم.

ومن جانبه، أشاد سفير مصر في البوسنة والهرسك بالتعاون بين السفارة المصرية في البوسنة والهرسك ووزارة السياحة والآثار وجهود الوزارة لتيسير الإجراءات للسائحين البوسنيين أثناء وجودهم في مصر، وأشار إلى الأثر الإيجابى في الترويج للمقصد السياحي المصرى الذى حققه دعوة وفد من أهم ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في البوسنة والهرسك لزيارة مصر، كما أثنى على الفيديوهات الترويجية التي تعدها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي تبرز المقومات السياحية الفريدة لمصر.

كما تحدث سفير البوسنة والهرسك عن العلاقات الجيدة التي تربط مصر والبوسنة والهرسك، وأشار إلى لقائه مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والذى أبدى خلاله الجانبان الاستعداد للتعاون لزيادة الحركة السياحية بين البلدين، مؤكداً على رغبة الجانب البوسنى في تعزيز مزيد من التعاون في المجال السياحي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنفيذ عدد من الفعاليات فى البوسنة والهرسك يتم خلالها دعوة مسئولي وممثلى القطاع السياحي من الجانبين لتسليط الضوء على المقصد المصرى وتعزيز التعاون السياحى بين الجانبين.