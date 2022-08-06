انت الان تتابع خبر فنانات أبهرن الجمهور بفقدان الوزن الزائد بصورة مفاجئة..وغير متوقعة آخرهن النجمة هنادى مهنا شاهد صور والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - دائمًا يكون المشاهير تحت الأضواء، لذلك يحاولن الحفاظ على جمالهن ورشاقتهن بشكل مستمر، وخلال السنوات الأخيرة فاجأت العديد من النجمات الجمهور بإطلالاتهن بعدما فقدن أوزانهن بصورة ملحوظة، وتباينت ردود الفعل على ظهورهن، بين الإشادة وبين التساؤل حول السبب فى فقدان الوزن وكيفية فقدانه.

آيتن عامر مرت آيتن برحلة مع خسارة الوزن الزائد بدأت منذ عام 2018 بعد ولادة ابنها يوسف، وحرصت على مشاركة جمهورها على انستجرام بكشف الرجيم المتبع لخسارة الوزن الزائد، من أجل أن يشاركوها التجربة وتستطيع معهم إنقاص وزنها، موضحة في منشور لها أنها تتابع حميتها الغذائية مع طبيب تغذية خسرت معه من قبل وزنها الزائد بطريقة سهلة، وبالفعل استطاعت أن تفقد الكثير من الوزن وترجع إلي رشاقتها.

سمية الخشاب

كانت الفنانة سمية الخشاب من الفنانات اللاتي وقعن في فخ زيادة الوزن، رغم أنها واحدة من الفنانات المعروفات برشاقتهن ودائمًا ما تسعي للحفاظ علي جمالها، إلا أنها أصيبت بسمنة إثر تناولها جرعة من الكورتيزون بسبب تعرضها لمشكلة صحية، إلي أن بعد هذه الأزمة عادت إلي رشاقتها المعهودة فيفى عبده

استطاعت النجمة فيفي عبده عام 2018 الظهور بمظهر أقل وزناً وأكثر رشاقة وجمالاً، وحين سُئلت فيفي عن سر رشاقتها التي ظهرت واضحة عليها قالت: إن الرقص هو السر إذ أنه يقوم بحرق كميات كبيرة من الدهون أكثر بكثير من ممارسة رياضة المشي، ومن خلاله فقدت حوالي 20 كيلو

منة شلبى استطاعت أن تخسر وزنها بشكل لافت للنظر، ما جعل البعض يطلق شائعة تؤكد إصابتها بمرض خطير، لكنها نفت هذه الشائعة مؤكدة أن دورها في أحد الأفلام فرض عليها هذا

ديانا كرزون خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون لعملية تكميم المعدة منذ سنوات، حتى تستطيع الظهور بقوام رشيق، وهو ما جعلها تبهر الجمهور بفقدها لعشرات الكيلو جرامات

هنادي مهنا

وكانت آخرهم الفنانة هنادى مهنا التي تصدرت مؤشر البحث جوجل؛ بسبب نشر صور لها ظهرت فيها مفتقدة وزنها أثناء تواجدها في لبنان، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا، واعتقد البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة أو شفط الدهون الزائدة