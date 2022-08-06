انت الان تتابع خبر بعد أن حاول الحجر عليه وأخذ أمواله ..لا يرغب في الحديث عن الأمور العائلية في الإعلام.. ما حقيقة تصالح الفنان رشوان توفيق مع ابنته بعد حضوره خطوبة حفيدته والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - نفى الفنان المصري رشوان توفيق ، ما تم تناقله بشأن ، تصالحه مع إبنته آية الله ، في حفل خطوبة حفيدته ، التي أكد أنها حفيدته من إبنته الإعلامية هبة رشوان وليست إبنة آية الله.

جاء ذلك خلال تصريح له لـ"فوشيا" ، مضيفاً أنه أنه ترك أمور التقاضي ضد إبنته إلى محاميه الخاص ولا يعرف أي شيء عن الجلسات أو سير المحاكمة حتى الآن.

ولفت رشوان، أنه لا يريد الحديث عن أمور عائلية في الإعلام ؛ لما لها من خصوصية.

وأشار أن ابنته لا تتحدث معه حالياً ويسيطر عليها من هم أقوى منها حد وصفه.

وكانت محكمة جنوب القاهرة ، قد طالبت في فبراير الماضي ، آية الله بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وقضت برفض الدعوى الأصلية المقامة منها وإلزامها بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع إلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه.

وأفاد محامي الفنان رشوان ، مجدى مهران، إن آية رشوان رفعت عدداً من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه.

وأضاف : "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة"

وتابع : سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله، واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".