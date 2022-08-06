انت الان تتابع خبر لاقوياء الملاحظة فقط.. هل تعرفتم على الطفلة التي في الصورة.. إحدى جميلات السينما والتلفزيون المصري وجهها الملائكي ورقتها خطفت الأنظار.. لن تتوقعوا هويتها! والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - أعاد المهتمين بعالم الفن والمشاهير تداول صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر.

وظهرت في الصورة برفقة والدتها، والتي كانت تحملها على ذراعها، وبدت والدتها جميلة جدا، حيث ورثت الفنانة نفس ملامحها.

شيرين إلهام سيف النصر أو كما عرفت للجمهور بشيرين سيف النصر الفنانة المصرية وإحدى جميلات السينما والتلفزيون المصري.

ولدت في السابع والعشرين من شهر نوفمبر وذلك في عام 1967 وهي تبلغ من العمر 53 عام وبرجها الفلكي هو برج القوس.

وقد ولدت في دولة الأردن لأب أردني وهو الصحفي إلهام سيف النصر ووالدتها فلسطينية ومن عائلة هاشم المقدسية.

درست شيرين في كلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرجت منها في عام 1991، عاشت لفترة من حياتها في فرنسا وهناك التقت بالفنان يوسف فرنسيس والذي كان يعمل في السفارة المصرية في فرنسا وقدمها للسينما.

تميزت بوجهها الملائكي ورقتها وهو ما جذب إليها قلوب الجماهير، شاركت في عدة أعمال فنية من أشهرها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة” مع النجم أحمد عبد العزيز، تزوجت ثلاث مرات خلال حياتها ولكنها انفصلت عنهم.