انت الان تتابع خبر الجمهور يكشف المستور بعد نشر وتسريب هذه الصورة .. أيتن عامر انفصلت قبل شهر من زوجها عز العرب!!والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - فاجأت مصادر صحافية الجمهور بكشفها عن معلومات جديدة تخص خبر طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وقالت المصادر أن الطلاق تم بشكل رسمي منذ شهر عند محامٍ شهير، وبعدها سافرت آيتن وقامت بعمل أغنية "توتا فروتا" لتخرج بها من صدمة الطلاق. وما أثبت هذه المعلومات هو أن آيتن قد نشرت على حسابها بـ"إنستغرام" في 19 تموز (يوليو) الماضي صورة لها ظهرت فيها لا ترتدي دبلة الزواج ما أكد الأخبار المتداولة عن وقوع الطلاق فعلياً منذ فترة.