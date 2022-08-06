انت الان تتابع خبر تفاصيل تعرض تامر حسني لحادث خطير بعد حفله بجرش والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح - بليلة مليئة بالغناء والتفاعل والكثافة الجماهيرية، أحيا الفنان المصري تامر حسني وفرقة رضا للفنون الشعبية المصرية، حفلا مميزا ليلة الجمعة، على المسرح الجنوبي في مهرجان جرش، المقام تحت عنوان "نورت ليالينا".

قدمت الفرقة أجمل استعراض فني ادائي غنائي، قبل ان يدخل الفنان المصري ويشعل الأجواء الحماسية بعدد كبير من الحضور وصل الى 6000 الاف داخل المسرح، وأكثر من الف خارجه، ليسجل أكبر حضور جماهيري خلال المهرجان.

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق، فبدأ بأغنيته الجديدة هدلعني، ثم نشر اجواء الفرح بخليط من أغانيه الجديدة والقديمة، منها: حلو المكان، عينيا بتحبك، كل مرة، يا انا يا مفيش، وغيرها.

وبعد انتهاء هذه الاجواء المليئة بالفرح، ساد القلق بين جمهور الفنان تامر حسني، بسبب انتشار اخبار حول تعرضه لحادث سير في الأردن وان حالته غير مستقرة، لكن خرج تامر ليطمئن جمهوره، ويؤكد انه لم يتعرض لأي حادث وانه بأفضل حالاته بعد الحفل الناجح الذي قدمه وسط جمهوره الأردني، مشيرا ان شخص من فريق عمله هو الذي تعرض لحادث بسيط ولم يتضرر منه.

وأكمل تامر حديثه بتقديم رسالة شكر للجمهور الأردني الذي غمره بالحب داخل المسرح وخارجه، وشكر ادارة مهرجان جش والقائمين عليه، كما قدم شكره وامتنانه لكل من سأل عنه وشعر بالقلق عليه بعد انتشار اخبار الحادث.

وكان أحيا النجم تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته السادسة والثلاثون، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وعلى صعيد آخر، نجح الفنان تامر حسني مؤخرا بأول تجاربه الاخراجية في السينما، بعد ان قدم فيلما من تأليفه واخراجه وبطولته، بعنوان "بحبك"، حيث تخطت الإيرادات الدولية للفيلم حاجز النصف مليار جنيه، وتم عرضه في أمريكا وكندا وتمديد عرضه هناك للأسبوع الثالث، والآن يتم عرض الفيلم في أشهر السينمات في لندن، وقد وثق الفنان حسام داغر من خلال فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل، دعاية فيلم "بحبك" فى دور العرض السينمائى فى لندن.