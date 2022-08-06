

انت الان تتابع خبر حورية فرغلي تثير غضب الجمهور بتعليق صادم حول قاتل نيرة أشرف والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- بتصريح صادم، حول قضية مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي ذبحها زميلها في جامعة المنصورة محمد عادل بعد رفضها الارتباط به عاطفياً.

وأضافت حورية فرغلي: (هما كانوا صحاب، وساعدها في المذاكرة، وبدأ يحبها قبل ما تكون موديل؛ لأنه حبها لشخصها، فبدأت تغيَّر طريقتها معاه، وسمعت ماسدج من الماسدجات اللي انتشرت وهي بتقول له: أنا لقيت واحد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده؛ يوصل بيهم الموضوع للقتل).

وواصلت الفنانة حورية فرغلي: (والولد قال الكلام ده في المحكمة، وما حاولش حتى يكذب أو يجمل اللي عمله، وفي رجالة كتير بتكون مريضة بمرض الغيرة، بس برضو ما يوصلش للقتل بالمنظر ده).

أما عن رأيها في اتهام البعض للفن بالتسبب في انتشار الجريمة؛ قالت: الفن عمره ما يتسبب في كده، اللي بيقول كده؛ ينشر الأفلام دي، ويوريها لينا، أنا شخصيًا، رفضوا يخلوني أقدم الجزء الثالث من مسلسل ساحرة الجنوب؛ بسبب مشاهد الرعب اللي فيه، لكن الفن بيمثل الواقع.

قد تكون هذه محاولة فاشلة من حورية لإثارة الجدل وركوب (التريند)، لكنها غير واعية لمدى خطورة تصريحاتها التي تبرر جريمة بشعة