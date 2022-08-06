انت الان تتابع خبر "بسبب شاور طويل وما سمعته في الحمام" رضوى الشربيني طلبت الطلاق فوراً بعد ما حدث معها.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- مذيعة البلوك التي خرجت بعد الانفصال ب 200 جنيه في جيبها، وأنقصت 30 كغم من وزنها لتعود إلى الحياة.. رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات الموجودين على الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة. استمدت شهرتها من اختيارها للموضوعات التي تثير الجـدل، فهي تحرص في برامجها على أن تتفاعل مع المشـاكل التي ترسلها الجماهير إليها، وتحاول حل مشـاكل السيدات خاصة، حتى أصبحت مثال للمرأة المتحررة من قيود الرجل، ونموذج للمرأة المستقلة.

وأضافت: "أطول فترة شاور خدتها في حياتي كانت ساعتين وربع.. وقعدت كده وكان شريط حياتي بينعاد قدامي.. وبعد ما خلصت سألت نفسي وبعدين هتعرفي تكملي كده بقيت حياتك كلها.. فخرجت صليت استخارة.. تاني يوم قولتله طلقني".