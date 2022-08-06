انت الان تتابع خبر بعد خمس سنوات من الفيلم الأصلي ، أخيرًا موعد الفيلم المنتظر ، شركة الإنتاج Warner Brothers تكشف عن موعد إصدار فيلم Joker والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- كشفت شركة الإنتاج "Warner Brothers " ، عن تاريخ إصدار فيلم "Joker" ، بعد سنوات من انتظاره.

وبحسب لـ Daily Mail، فإن "Joker 2: Folie à Deux"، ا إنه عرض موسيقي، سيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر 2024، بعد خمس سنوات من الفيلم الأصلي ، الذي حصل على جائزة الأوسكار.

وأكد الموقع أن التصوير سيبدأ على الأرجح في ديسمبر المقبل.

ونشرت شركة الإنتاج تاريخ عرض الفيلم المنتظر في مشاركة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو ، يتضمن صور ظلية متحركة لـ"ليدي غاغا" و"فينيكس" التي تم ضبطها على موسيقى قديمة. إلى جانب العنوان، شاركت تاريخ إصدار الفيلم: 4 أكتوبر 2024.

وبحسب موقع "سيدتي" فإن الفيلم ، سيشهد عودة "تود فيليبس" كمخرج وكاتب مشارك إلى جانب "سكوت سيلفر".

في حين أن حبكة التكملة غير معروفة حالياً، فإن "Folie à deux" هو مصطلح طبي فرنسي يعني حرفياً "الجنون المشترك"، يُستخدم لوصف اضطراب عقلي يصيب شخصين أو أكثر.

وكانت "ليدي غاغا"،قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في الجزء الثاني رسمياً ، من خلال مشاركة نفس منشور شركة الإنتاج على حسابها الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي.

وقد حقق فيلم الجوكر الأصلي أكثر من مليار دولار بميزانية قدرها 55 مليون دولار". وتم ترشيح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار ، وهذا على ما يبدوا ما دفع مخرجه تود فيليبس للحصول على تكملة.