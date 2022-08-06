غطت شعرها.. ياسمين صبري تتميز بإطلالة ساحرة وتخطف الأنظار خلال إجازتها الصيفية



انت الان تتابع خبرغطت شعرها.. ياسمين صبري تتميز بإطلالة ساحرة وتخطف الأنظار خلال إجازتها الصيفية والان مع التفاصيل.



رياض - احمد صلاح - ظَهَرَت النّجمة ياسمين صبري مؤخراً في إطلالة صيفية بسيطة مستمتعة بإجازتها الصيفية من على متن أحد المراكب في عرض البحر حيث كانت تقضي وقتها في سعادة.

وكان أكثر ما مَيّز إطلالة ياسمين صبري هو اعتمادها غطاء على الرأس وضعته على شعرها، كما وضعت أيضاً نظارة شميسة.

وظهور ياسمين صبري الأخير في الصور التي نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام، كانت من خلال رحلتها على متن يخت في عرض البحر، حيث اعتمدت في إطلالتها الأخيرة مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً؛ ما أعطاها إطلالة أنيقة ومثيرة للغاية.