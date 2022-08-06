

انت الان تتابع خبر رد صاعق من حمو بيكا بعد أن طرد من حفل محمد فواد وما صورته الكاميرات والان مع التفاصيل.



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء طرد حمو بيكا من حفل محمد فؤاد الذي أقيم مساء أمس في الساحل الشمالي، بعد مشاجرة كبيرة تدخل لفضها البودى جارد، قبل أن يوقف محمد فؤاد الغناء مهددا بمغادرة الحفلة.

وتسببت هذه المشاجرة في توقف غناء فؤاد على المسرح الأمر الذي جعل فؤاد يينفعل قائلا: “اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره”.

والتقطت الكاميرات رد فعل فؤش على المسرح حيث أوقف الغناء وطالب من منظمى الحفل السيطرة على الموقف، وإلا سوف يعتذر عن الحفل.

وبدأ حفل محمد فؤاد في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من جمهوره، وقدم فؤش خلال الحفل مجموعة كبير من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة كان أبرزها" الحب الحقيقي" و"لو" وأغاني فيلم رحلة حب بالإضافة لأغنية “كمانانا”التي تفاعل معاها الحضور.