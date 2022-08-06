انت الان تتابع خبر الفرقة الكورية "B.I.G" تشعل جمهور "الساحة الرئيسية"والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- افتُتحت فعاليات الساحة الرئيسية من مهرجان جرش في يومه العاشر بعرضاً ترفيهياً فكاهياً للأطفال قدمته فرقة "فوزي موزي وتوتي"المكونة من "فوزي ، سماهر، ومجدول"



وعرضت فرقة الكرك للفنون المسرحية والشعبية حزمة من الأغاني الوطنية وتراث الكرك الشعبي والغنائي، من خلال عروض فنية باستخدام كافة الفنون والأزياء التراثية، كما عرضت مسرحية متنوعة .



وبحضور سفير جمهورية كوريا في الاردن " لي جي وان" أشعلت الفرقة الكورية "B.I.G" الساحة الرئيسية بعرضها الموسيقيا الذي جذب الجمهور الكبير.



وختم " ابراهيم خليفة، يوسف مرعب، محمد صبيحات ، فادي رأفت، وأديب القاسم" فعاليات الساحة بوصلة غنائية وطنية .







ماربمببا في "آرتيمس "



قدم محمد طه وفرقته ماريمبيلا معزوفات موسيقية أردنية عربية تم توزيعها بشكل حديث، مستخدمين آلة الماريمبا ، وهي آلة من أصول افريقية وتم التعديل عليها في أميركا و أوروبا.



وكرّمت مديرة مسرح آرتيمس ريم العفيف المشاركين باسم إدارة المهرجان.



مسرحيتان في "الصوت والضوء"



عرضت المخرجة "رنا قدري" مسرحية توعوية للأطفال بعنوان "سامح أنت الرابح" على مسرح "الصوت والضوء"، حيث لاقت استحسانا كبيرا من الأطفال وذويهم. تلاها عرض مسرحية "الديرة على الحصيرة" بإخراج ادريس الجراح والتي تناولت مواضيعها من أرض الواقع.