هيفاء وهبي تشعل حفلها بالعلمين الجديدة بحضور كامل العدد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مساء أمس الجمعة سهرة غنائية ضخمة بحضور كامل العدد. وذلك على الشاطئ الأفريقي بالعلمين الجديدة " palapa".

كان ضمن الحضور مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان رامي وحيد .. وعدد من المشاهير من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ الحفل قويا حيث احتشد الجمهور حول خشبة المسرح وسط هتافات وصيحات الإعجاب بمجرد صعود هيفاء على خشبة المسرح .

وأشعلت وصلات الرقص المتتالية على أغانيها المميزة منها " واحشني " ""ما تيجي نرقص" و"شاغلة كل الناس"؛ إضافة إلى " لوكنت" التي سبق ان قدمتها مع الفنان أكرم حسني.